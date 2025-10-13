İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Trampın Knessetdəki çıxışı zamanı təxribat törədilib

    Digər
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:18
    Trampın Knessetdəki çıxışı zamanı təxribat törədilib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Knessetdəki (İsrail parlamenti) çıxışı zamanı təxribat törədilib.

    "Report"un məlumatına görə, Knesset üzvləri Ayman Odeh və Ofer Kassif Trampın çıxışı zamanı "soyqırımı" yazısı olan plakat qaldırdıqları üçün zaldan çıxarılıblar.

    Ayman Odeh - fələstin-israil mənşəli deputat, Ofer Kassif isə kommunist "Hadaş" partiyasını təmsil edir, fraksiyada yeganə yəhudidir.

    "Bu çox təsirli idi", - deyən Tramp nitqini davam etdirib.

    Yaxın Şərq Sülh Sammiti Knesset Tramp
    Video
    Во время выступления Трампа в Кнессете совершена провокация
    Provocation occurs during Trump's speech in Knesset

    Son xəbərlər

    16:17

    Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır

    Digər ölkələr
    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Digər
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    16:04

    Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib

    ASK
    16:02

    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti