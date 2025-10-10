İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Tramp Nobel mükafatı ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə Putinə təşəkkür edib

    Digər
    • 10 oktyabr, 2025
    • 19:43
    Tramp Nobel mükafatı ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə Putinə təşəkkür edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin bu gün Nobel mükafatı ilə bağlı açıqlamalarının görüntülərini paylaşaraq ona təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri paylaşımı "Truth Social" sosial şəbəkəsində edib.

    "Sağ olun, Prezident Putin", - o yazıb.

    Xatırladaq ki, Putin Tacikistanda keçirdiyi mətbuat konfransında Donald Trampın Nobel Sülh Mükafatına layiq olub-olmadığını mühakimə etməyin onun işi olmadığını, lakin Trampın mürəkkəb böhranların həlli üçün çox iş gördüyünü vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, bu gün Nobel Sülh Mükafatı Komitəsi mükafatı Venesuela parlamentinin keçmiş üzvü və müxalifətçi siyasətçi Maria Korina Maçadoya verib. Mükafata ABŞ Prezidenti Donald Tramp da namizəd olub.

    Donald Tramp Vladimir Putin Nobel Sülh Mükafatı
    Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии

    Son xəbərlər

    19:43

    Tramp Nobel mükafatı ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə Putinə təşəkkür edib

    Digər
    19:37

    Azərbaycan və Türkiyə SAT-SAS üzrə ikitərəfli xüsusi təlimlər keçirəcək

    Hərbi
    19:27

    Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə verib

    Region
    19:26

    ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edir

    İKT
    19:01
    Foto

    Türkiyədə ağır avtoqəzada iki jandarma həlak olub

    Region
    18:56

    Hikmət Hacıyev: Prezidentin 10 gün ərzində üç sammitdə iştirakı Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasət nümunəsidir

    Xarici siyasət
    18:54

    Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblar

    Region
    18:52

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"

    Fərdi
    18:47

    Bahrom Aşrafxanov: Füzulidəki məscid müsəlman dünyasının qardaşlıq və birliyinin rəmzidir

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti