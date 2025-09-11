Texniki Komitənin növbəti iclasında 30 yeni standart layihəsi müzakirə edilib
- 11 sentyabr, 2025
- 18:43
"Əmək sahəsində" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK21) növbəti iclası keçirilib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Əmək Müfəttişliyindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, görüşün əsas mövzusu "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" PHŞ tərəfindən təqdim edilən 30 yeni standart layihəsi olub. Layihələr müzakirə edilib və onların təsdiqi üçün müvafiq rəy verilib.
Bundan əlavə, görüşdə 2025-ci il üzrə Fəaliyyət Planına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş 111 standartdan artıq qəbul olunmuş 35 standart barədə məlumat təqdim edilib və Komitənin digər fəaliyyət planları çərçivəsində hazırlanması nəzərdə tutulan standartlarla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər vurğulanıb, əməyin mühafizəsi sahəsində yeni standartların hazırlanması və təsdiqi üzrə tədbirlərin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.
Qeyd edək ki, ümumilikdə bu günə qədər əməyin mühafizəsi sahəsində 93 standart təsdiqlənib. 2025-ci il üçün nəzərdə tutulan plana əsasən qalan 76 standart isə mərhələli şəkildə hazırlanaraq ilin sonuna kimi qəbul ediləcək.