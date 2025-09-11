İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Texniki Komitənin növbəti iclasında 30 yeni standart layihəsi müzakirə edilib

    Digər
    • 11 sentyabr, 2025
    • 18:43
    Texniki Komitənin növbəti iclasında 30 yeni standart layihəsi müzakirə edilib

    "Əmək sahəsində" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK21) növbəti iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Əmək Müfəttişliyindən bildirilib. 

    Qeyd olunub ki, görüşün əsas mövzusu "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" PHŞ tərəfindən təqdim edilən 30 yeni standart layihəsi olub. Layihələr müzakirə edilib və onların təsdiqi üçün müvafiq rəy verilib.

    Bundan əlavə, görüşdə 2025-ci il üzrə Fəaliyyət Planına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş 111 standartdan artıq qəbul olunmuş 35 standart barədə məlumat təqdim edilib və Komitənin digər fəaliyyət planları çərçivəsində hazırlanması nəzərdə tutulan standartlarla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüşdə milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər vurğulanıb, əməyin mühafizəsi sahəsində yeni standartların hazırlanması və təsdiqi üzrə tədbirlərin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, ümumilikdə bu günə qədər əməyin mühafizəsi sahəsində 93 standart təsdiqlənib. 2025-ci il üçün nəzərdə tutulan plana əsasən qalan 76 standart isə mərhələli şəkildə hazırlanaraq ilin sonuna kimi qəbul ediləcək.

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Standart

    Son xəbərlər

    19:45

    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ermənistana yola düşüb

    Region
    19:43

    Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub

    Hadisə
    19:40

    Naxçıvanda güclü külək zamanı dam örtüyündən qopan şifer qadının başına düşüb

    Hadisə
    19:33

    Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcək

    Digər
    19:30

    HƏMAS ABŞ-ni Qətərə hücumlarda İsraillə əlbir olmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    19:26

    Daha bir bölgə klubu ev oyunlarını Şamaxıda keçirəcək

    Futbol
    19:25

    Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşır

    Region
    19:23

    Estoniya XİN Polşanın hava məkanının pozulmasına görə rusiyalı diplomatı nazirliyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti