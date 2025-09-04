İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Qırğız spiker: Vaşinqtonda imzalanan saziş Cənubi Qafqazda sabitliyə və inkişafa töhfə verəcək

    
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:01
    Qırğız spiker: Vaşinqtonda imzalanan saziş Cənubi Qafqazda sabitliyə və inkişafa töhfə verəcək

    Qırğızıstan Azərbaycan və Ermənistanın avqustun 8-də Vaşinqtonda sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması ilə bağlı əldə etdikləri razılaşmaları dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan parlamentinin spikeri Nurlanbek Turqunbek Bişkekdə erməni həmkarı Alen Simonyanla danışıqlar zamanı bildirib.

    "Çox əminəm ki, bu tarixi hadisə təkcə iki dövlət arasında dostluğu möhkəmləndirməyəcək, həm də Cənubi Qafqazda və bütövlükdə regionda sabitliyə və inkişafa töhfə verəcək", - Qırğızıstan parlamentinin sədri bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Qırğızıstan Ermənistanla əməkdaşlığın inkişafında və parlamentlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır.

    Görüşdə ticari-iqtisadi əməkdaşlıq da müzakirə olunub, Qırğızıstan tərəfi öz məhsullarını Ermənistan bazarına ixrac etməkdə maraqlı olduğunu bildirib.

    N.Turqunbek uulu erməni idmançıları gələn il Qırğızıstanda keçiriləcək VI Ümumdünya Köçəri Oyunlarına dəvət edib.

    A.Simonyan isə öz növbəsində, ticari-iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli yolu ilə tərəfdaşlığın inkişafında maraqlı olduğunu ifadə edib.

    
    Rus Versiası Rus Versiası
    Спикер парламента: Бишкек поддерживает вашингтонские договоренности Азербайджана и Армении
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Speaker of Parliament: Bishkek supports Washington agreements between Azerbaijan, Armenia

