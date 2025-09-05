İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:08
    Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilib

    Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsi (MTX) narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan beynəlxalq kanalın ləğv edilməsi üzrə əməliyyat keçirib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Almatıda respublika tarixində ən böyük - 13 ton 183 kiloqram birdəfəlik kokain partiyası müsadirə edilib.

    "Yükün Qazaxıstan üzərindən üçüncü ölkələrə tranziti nəzərdə tutulurdu. Narkotik ticarəti kanalının təşkilində şübhəli bilinən iki xarici vətəndaş saxlanılaraq həbs edilib", - MTX-nin məlumatında deyilir.

    Qazaxıstan Cinayət Məcəlləsinin 297-ci maddəsinin 3-cü hissəsi ilə istintaq aparılır.

