    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    • 01 noyabr, 2025
    • 14:01
    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan noyabrın 1-3-də Misirdə işgüzar səfərdə olacaq.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o, Böyük Misir Muzeyinin (Giza Muzeyi) açılışında iştirak edəcək.

    "Səfər çərçivəsində prezidentin beynəlxalq tərəfdaşlarla görüşləri planlaşdırılır", - mətbuatda qeyd olunur.

    Ermənistan Vaaqn Xaçaturyan Misir
    Президент Армении отправился с рабочим визитом в Египет

