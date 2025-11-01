Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb
Digər
- 01 noyabr, 2025
- 14:01
Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan noyabrın 1-3-də Misirdə işgüzar səfərdə olacaq.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o, Böyük Misir Muzeyinin (Giza Muzeyi) açılışında iştirak edəcək.
"Səfər çərçivəsində prezidentin beynəlxalq tərəfdaşlarla görüşləri planlaşdırılır", - mətbuatda qeyd olunur.
Son xəbərlər
14:25
Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 33 %-dən çox artıbMaliyyə
14:20
Foto
Birinci Türkoloji Qurultayın məxfi sənədləri ilk dəfə nəşr olunacaqElm və təhsil
14:17
Xırdalanda 15 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölübHadisə
14:07
UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaqKomanda
14:01
Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıbDigər
13:50
Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıbRegion
13:46
Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıbİnfrastruktur
13:37
Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:36