Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Президент Армении отправился с рабочим визитом в Египет

    В регионе
    • 01 ноября, 2025
    • 13:57
    Президент Армении отправился с рабочим визитом в Египет

    Президент Армении Ваагн Хачатурян 1-3 ноября посетит с рабочим визитом Египет.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Хачатурян примет участие в открытии Большого Египетского музея (Музея Гизы).

    "В рамках визита запланированы встречи президента с международными партнерами", - отмечают СМИ.

    Армения Ваагн Хачатурян Египет визит
    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    Последние новости

    14:13

    Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем пшеницы в Саратовской области РФ

    АПК
    14:08

    В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты

    Инфраструктура
    13:57

    Президент Армении отправился с рабочим визитом в Египет

    В регионе
    13:56

    Стартап-экосистема Азербайджана охватывает 15% региона Кавказа и Центральной Азии

    ИКТ
    13:52

    Премьер Канады планирует в 2026 году посетить Китай

    Другие страны
    13:43

    Минобороны РФ: Пресечена высадка с вертолета группы ГУР Украины у Красноармейска

    Другие страны
    13:37
    Фото

    Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Львом XIV

    Внешняя политика
    13:36

    В давке в храме на юге Индии погибли 9, еще десятки человек пострадали

    Другие страны
    13:24

    Председатель Сената Пакистана: Мы готовы инвестировать в Карабах

    Внешняя политика
    Лента новостей