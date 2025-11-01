Президент Армении отправился с рабочим визитом в Египет
В регионе
- 01 ноября, 2025
- 13:57
Президент Армении Ваагн Хачатурян 1-3 ноября посетит с рабочим визитом Египет.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Хачатурян примет участие в открытии Большого Египетского музея (Музея Гизы).
"В рамках визита запланированы встречи президента с международными партнерами", - отмечают СМИ.
Последние новости
14:13
Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем пшеницы в Саратовской области РФАПК
14:08
В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские картыИнфраструктура
13:57
Президент Армении отправился с рабочим визитом в ЕгипетВ регионе
13:56
Стартап-экосистема Азербайджана охватывает 15% региона Кавказа и Центральной АзииИКТ
13:52
Премьер Канады планирует в 2026 году посетить КитайДругие страны
13:43
Минобороны РФ: Пресечена высадка с вертолета группы ГУР Украины у КрасноармейскаДругие страны
13:37
Фото
Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Львом XIVВнешняя политика
13:36
В давке в храме на юге Индии погибли 9, еще десятки человек пострадалиДругие страны
13:24