Donald Tramp: ABŞ tezliklə daha bir müharibəni dayandıracaq
- 22 yanvar, 2026
- 14:19
ABŞ Prezidentinin indiki administrasiyası 8 müharibəni dayandırıb, tezliklə bu siyahıya daha bir bitmiş müharibə əlavə olunacaq.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanması mərasimində çıxışı zamanı bildirib.
"Bu, çox uzun müddət gözlədiyimiz olduqca həyəcanlı bir gündür", - Tramp tədbiri açarkən deyib.
O, həmçinin Yaxın Şərqdə sülhün əhəmiyyətini vurğulayıb. "Biz səkkiz müharibəni həll etdik və hesab edirəm ki, tezliklə daha bir müharibə öz həllini tapacaq", - ABŞ lideri Ukrayna müharibəsini nəzərdə tutaraq əlavə edib.
"Düşünürdüm ki, bu, asan bir müharibə olacaq, lakin bəlkə də ən çətini elə bu oldu", - o qeyd edib və böyük irəliləyişə nail olunduğunu söyləyib.