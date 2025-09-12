İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Braziliyanın sabiq prezidenti Bolsonaru 27 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

    Digər
    • 12 sentyabr, 2025
    • 03:08
    Braziliyanın sabiq prezidenti Bolsonaru 27 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

    Braziliyanın Federal Ali Məhkəməsi ölkənin hazırkı lideri Luis İnasio Lula da Silvanın hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almaq üçün dövlət çevrilişinə cəhd etdiyi üçün sabiq prezident (2019-2022) Jair Bolsonarunu 27 il 3 ay həbs cəzasına məhkum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "O Globo" qəzeti məlumat yayıb.

    Bolsonaronun təqsirli bilinməsi və həbs cəzasına məhkum edilməsi barədə qərarı Ali Məhkəmənin dörd hakimi - Aleşandri di Morays, Flaviu Dinu, Karmen Lusiya və Kriştianu Zanin qəbul edib. Hakim Luis Fuks siyasətçiyə bəraət verilməsinin lehinə çıxış edib. Bolsonaro 1 nəfər əleyhinə, 4 səslə təqsirkar bilinib.

    Qəzet qeyd edib ki, Bolsonaru "dövlət çevrilişinə cəhddə, cinayətkar qruplaşma yaratmaqda" və qanunun aliliyini zorakılıqla pozmaqda təqsirli bilinib.

    Daha əvvəl Federal Ali Məhkəmə keçmiş prezident Jair Bolsonaronu hazırkı dövlət başçısı Luiz İnasio Lula da Silvanın hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almaq üçün hərbçilərin iştirakı ilə sui-qəsd təşkil etməkdə təqsirli bilib. Bunu səsvermənin nəticələri əks etdirib.

    Braziliya sabiq prezident Həbs
    Суд в Бразилии приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы

    Son xəbərlər

    03:08

    Braziliyanın sabiq prezidenti Bolsonaru 27 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

    Digər
    02:31

    Gürcüstanın Baş naziri: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeniləməyə hazırıq

    Region
    02:14

    Paşinyan bir sıra məmurları vəzifələrindən azad edib

    Region
    01:56

    Kobaxidze: Tbilisi etirazçılarını xarici kəşfiyyat xidmətləri maliyyələşdirir

    Region
    01:49

    Polşa ABŞ-dən "Abrams" tanklarının böyük partiyasını alıb

    Digər ölkələr
    01:38

    Gürcüstanın Baş naziri: Vizaların liberallaşdırılmasının dayandırılması tamamilə əks nəticə verəcək

    Region
    01:30

    Belçika XİN: Rusiya PUA-larının Polşaya daxil olması ciddi eskalasiyadır

    Digər ölkələr
    01:21
    Foto

    Kürdəmirdə leysan yağış nəqliyyatın və sakinlərin hərəkətini çətinləşdirib

    Hadisə
    01:00

    Kobaxidze: İnqilab cəhdləri ilə üzləşdiyimizdən "Şəffaflıq haqqında" Qanunu qəbul etdik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti