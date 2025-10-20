İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bakıda yıxılan 75 yaşlı kişi 26 gün sonra ölüb

    Digər
    • 20 oktyabr, 2025
    • 10:23
    Bakıda yıxılan 75 yaşlı kişi 26 gün sonra ölüb

    Bakıda yıxılan 75 yaşlı kişi 26 gün sonra ölüb.

    "Report"un xəbərinə görə, sentyabrın 25-ində Nəsimi rayonu ərazisində 1950-ci il təvəllüdlü Vəliağa Əbdül oğlu Ramazanov yaşadığı Ə.İsgəndərov küçəsi, ev 50, mənzil 605-dən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş V.Ramazanov oktyabrın 19-u orada ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Xəstəxana 75 yaşlı kişi Nəsimi rayonu

    Son xəbərlər

    10:24

    Pensiyalar sabah tam ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    10:23

    Bakıda yıxılan 75 yaşlı kişi 26 gün sonra ölüb

    Digər
    10:22

    Sarayda qəbiristanlıqda fəhləni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:21

    Uruqvay millisinin sabiq futbolçusu xəstəxanalıq olub

    Futbol
    10:14

    Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini bu həftə qəbul edə bilər

    Digər ölkələr
    10:08

    "Sumqayıt" Premyer Liqada 75-ci ev qələbəsini qazanıb

    Futbol
    10:03

    Goranboyda kafedə kütləvi dava olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:03

    Səbinə Əliyeva "Uşaq Hüquqları Aylığı"nın elan olunması ilə bağlı müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:03

    Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin quraşdırılmış gücdə payı 38 %-ə yüksəldiləcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti