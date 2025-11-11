İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Digər
    • 11 noyabr, 2025
    • 20:28
    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Pakistanın İslamabad və Vana şəhərlərində baş verən və çoxsaylı insan tələfatına səbəb olan terror aktı xəbərindən dərin kədər hissi keçiririk.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabındakı paylaşımında yer alıb.

    "Bu dəhşətli terror aktlarını qətiyyətlə pisləyir və qurbanların ailələrinə, qardaş Pakistan xalqına və hökumətinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Yaralananların hamısına tezliklə sağalmalarını arzulayırıq.

    Azərbaycan bütün forma və təzahürlərində terrorizmlə mübarizədə Pakistanla tam həmrəydir", - paylaşımda deyilir.

    Xarici İşlər Nazirliyi Pakistan Azərbaycan
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами

    Son xəbərlər

    20:33

    Türkiyə XİN: Terrorla mübarizədə Pakistanla həmrəyik

    Region
    20:28

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Digər
    20:25

    Pakistanın Baş naziri Türkiyə Prezidentinə başsağlığı verib

    Region
    19:54

    Sahibə Qafarova Numan Kurtulmuşa başsağlığı verib

    Digər
    19:32

    Azərbaycanın iki karateçisi İslamiadada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:28

    Fidan: Hərbi təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı axtarış-xilasetmə tədbirlərini izləyirik

    Region
    19:04

    Cevdet Yılmazla Azərbaycan Baş naziri arasında telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:58

    Kəmaləddin Heydərov Türkiyənin daxili işlər nazirinə başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    18:57

    Gürcüstanın daxili işlər naziri təyyarənin qəzaya uğradığı ərazidədir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti