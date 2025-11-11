МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 20:36
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с недавними терактами в Исламабаде и Ване.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.
"Мы глубоко скорбим в связи с новостью о терактах в пакистанских городах Исламабаде и Ване, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.
Мы решительно осуждаем эти ужасные террористические акты и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, братскому пакистанскому народу и правительству. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Азербайджан полностью солидарен с Пакистаном в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в сообщении.
