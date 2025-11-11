авиакатастрофа
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 20:36
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с недавними терактами в Исламабаде и Ване.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.

    "Мы глубоко скорбим в связи с новостью о терактах в пакистанских городах Исламабаде и Ване, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

    Мы решительно осуждаем эти ужасные террористические акты и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, братскому пакистанскому народу и правительству. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Азербайджан полностью солидарен с Пакистаном в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в сообщении.

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
    Azerbaijan's Foreign Ministry offers condolences to Pakistan over terrorist attacks

