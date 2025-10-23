İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirəcək

    Digər
    • 23 oktyabr, 2025
    • 00:03
    ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirəcək

    ABŞ çərşənbə günü yerli vaxtla günün ikinci yarısında və ya cümə axşamı səhər Rusiyaya qarşı sanksiyaların əhəmiyyətli şəkildə gücləndirildiyini elan edəcək.

    "Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, bunu çərşənbə günü Ağ Evdə ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya ilə bağlı yeni sanksiyaların əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirildiyini elan edəcək.

    "Bunun nə olduğunu görmək üçün gözləməli olacaqsınız", - deyə o əlavə edib.

    Минфин США: Скоро мы объявим об усилении санкций против России

