İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Zelenski və Latviyanın xarici işlər naziri Ukraynaya müdafiə dəstəyini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 21:45
    Zelenski və Latviyanın xarici işlər naziri Ukraynaya müdafiə dəstəyini müzakirə ediblər

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Latviyanın xarici işlər naziri Bayba Braje ilə görüş keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Zelenski telegram kanalında yazıb.

    Tərəflər Ukraynaya müdafiə dəstəyi və Latviyanın PURL (Ukraynanın Prioritet Ehtiyaclarının Siyahısı) təşəbbüsündə, eləcə də digər təhlükəsizlik mexanizmlərində iştirakını müzakirə ediblər.

    "Müdafiə dəstəyini müzakirə etdik. Latviyanın PURL təşəbbüsünə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndiririk. SAFE (Aİ-nin yeni maliyyə təşəbbüsü) mexanizmindən istifadə imkanları və silahların birgə istehsalı perspektivləri barədə danışdıq. Latviya PUA Koalisiyasının lideridir. Bu il Ukraynaya təxminən 12 min pilotsuz uçuş aparatı göndərib və bu, müdafiəmiz üçün mühüm dəstəkdir", – deyə Zelenski bildirib.

    Həmçinin tərəflər diplomatik vəziyyəti də müzakirə ediblər.

    "Mövqelərimiz ortaqdır – Rusiyaya qarşı sanksiya təzyiqini gücləndirmək və tərəfdaşlarla müvafiq işi davam etdirmək lazımdır. Latviya bizim yanımızdadır və gələcəkdə də yanımızda olacaq. Ukraynaya dəstəyin dəyişməzliyinə görə minnətdaram", – deyə Ukrayna lideri vurğulayıb.

    O, Brajeyə Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib və onu "Xidmətlərə görə" II dərəcəli ordenlə təltif edib.

    "Xalqımıza göstərilən bütün yardıma, səfərə, xüsusilə də Çerniqova səfərə görə təşəkkür edirəm. Bizim üçün tərəfdaşların belə yerlərə şəxsən baş çəkməsi, məktəblərimizin, uşaq bağçalarımızın bərpasını dəstəkləməsi son dərəcə önəmlidir", – deyə Zelenski qeyd edib.

    Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Latviya
    Foto
    Зеленский и глава МИД Латвии обсудили оборонную поддержку Украины

    Son xəbərlər

    21:50

    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə növbəti oyununda da uduzub

    Komanda
    21:45
    Foto

    Zelenski və Latviyanın xarici işlər naziri Ukraynaya müdafiə dəstəyini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    21:38

    Estoniya bir şərtlə öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    21:25

    Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:08

    Bakıda dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    20:53

    Honq-Konqda baş verən yanğında ölənlərin sayı 83-ə çatıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    20:48

    Ermənistan və Estoniya "Tramp marşrutu"nun inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:40
    Foto

    Əhməd İsmayılov Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Media
    20:36
    Foto

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti