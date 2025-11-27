Зеленский и глава МИД Латвии обсудили оборонную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Стороны обсудили оборонную поддержку Украины и участие Латвии в инициативе PURL и других механизмах безопасности.

"Обсудили оборонную поддержку. Ценим вклад Латвии в инициативу PURL. Говорили и о возможностях использования механизма SAFE и перспективах совместного производства оружия. Латвия является лидером Коалиции дронов. В этом году она поставила Украине около 12 тыс. беспилотников, и это важная поддержка для нашей защиты", - написал Зеленский.

Также стороны обсудили дипломатическую ситуацию. "Наши позиции общие - нужно усиливать санкционное давление на Россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять в дальнейшем. Благодарен за неизменность поддержки Украины", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил Браже за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и наградил ее орденом "За заслуги" II степени.

"Спасибо за всю помощь нашему народу, за визит, отдельно - за поездку в Чернигов. Для нас чрезвычайно важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление наших школ, садиков", - отметил Зеленский.