İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Zelenski: Ukrayna və ABŞ Rusiyanın müharibəni başa çatdırmağa hazırlığını fərqli qiymətləndirirlər

    Digər ölkələr
    • 26 mart, 2026
    • 12:58
    Zelenski: Ukrayna və ABŞ Rusiyanın müharibəni başa çatdırmağa hazırlığını fərqli qiymətləndirirlər

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyev və Vaşinqtonun Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması perspektivlərini fərqli qiymətləndirdiklərini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Le Monde" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    "Biz Rusiyadan müharibənin başa çatması ilə bağlı səmimi istək görmürük və bunu tərəfdaşlarımızla bölüşürük. ABŞ hesab edir ki, Putin (Rusiya Prezidenti Vladimir Putin - red.) müharibənin başa çatmasını istəyir. Burada bizim tamamilə fərqli baxışlarımız var. Bir tərəfdən, heç nə olmaz, fərqli baxışların olması normaldır. Lakin digər tərəfdən, biz müharibənin başa çatmasını, bu prosesin sürətləndirilməsini istəyəndə Rusiyaya təzyiq məsələsini qaldırırıq", - Ukrayna lideri deyib.

    Zelenski vurğulayıb ki, Ukrayna tərəfi Putinin müharibəni başa çatdırmaq istəmədiyini bilir və buna görə də onun bunu istəməsi üçün əlavə təzyiq göstərilməsini xahiş edir.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ hesab edir ki, Rusiya prezidenti müharibənin başa çatmasında maraqlıdır və əgər Rusiya da sülhə hazır olduğunu göstərirsə, bu vəziyyətdə əlavə təzyiqə ehtiyac yoxdur:

    "Bəzi məsələlərə fərqli baxışlar var və bunun üzərində işləmək lazımdır".

    Зеленский: Украина и США по-разному оценивают готовность России к завершению войны

    Son xəbərlər

    13:51

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən polietilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    13:42

    Kazuto Matsumoto Ağdamda gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb

    Qarabağ
    13:35

    Basant Sadasivan: Qarabağda bərpa templəri nəzərəçarpan irəliləyiş nümayiş etdirir

    Qarabağ
    13:35

    Konstantin Leorik: Qarabağdakı tikinti miqyası regionun simasını dəyişib

    Qarabağ
    13:35

    Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun I mərhələsi keçiriləcək

    Fərdi
    13:33

    İstanbulda saxta spirtli içkilərə qarşı əməliyyat keçirilib, həbs olunanlar var

    Region
    13:32

    Sabahdan havanın temperaturu 5 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    13:29

    Tramp Mirziyoyevi Mayamidəki G20 sammitinə dəvət edib

    Digər ölkələr
    13:24

    Paşinyan: Ermənistan 2016-cı ilə qədər bütün resurslarını müharibəni təxirə salmağa sərf etmişdi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti