    Зеленский: Украина и США по-разному оценивают готовность России к завершению войны

    Другие страны
    • 26 марта, 2026
    • 12:42
    Зеленский: Украина и США по-разному оценивают готовность России к завершению войны

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон по-разному оценивают перспективы завершения российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью Le Monde.

    "Мы не видим от России искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. США считают, что Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет завершения войны. Здесь у нас совершенно разные взгляды. С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию", - сказал он.

    Зеленский подчеркнул, что украинская сторона знает, что "Путин не хочет завершать войну", и поэтому просит "о дополнительном давлении, чтобы он захотел".

    Однако, по его словам, США считает, что российский президент заинтересован в завершения войны и что в этой ситуации нет необходимости в дополнительном давлении, если Россия показывает, что они также готовы к миру: "Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим надо работать".

