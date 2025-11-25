İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Zelenski Ukrayna məhsullarını qanunsuz daşıyan 56 gəmiyə qarşı sanksiyaları təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 18:55
    Zelenski Ukrayna məhsullarını qanunsuz daşıyan 56 gəmiyə qarşı sanksiyaları təsdiqləyib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın müvəqqəti işğalı altında olan ölkə limanlarına qanunsuz daxil olan və ölkənin ərzaq məhsullarını daşıyan 56 dəniz gəmisinə qarşı sanksiyaları təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq sənəd Prezident Ofisinin saytında yerləşdirilib.

    Prezidentin fərmanına əsasən, Rusiyanın 39 gəmisi ilə yanaşı, Panama, Kamerun, Toqo, Esvatini, Barbados və digər ölkələrin dəniz gəmiləri də sanksiyalara məruz qalıb. Onların arasında "ENISEY", "BAYAZE D", "FINIKIA", "SMP NOVODVINSK" və başqaları var.

    "Məhdudiyyətlər dəniz daşımalarının tənzimlənməsi və Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində olan limanlardan məhsulların daşınmasına nəzarət edilməsi məqsədilə tətbiq olunur", - məlumatda deyilir.

    Ukrayna gəmi sanksiya
    Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукцию

    Son xəbərlər

    19:36

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    19:26
    Foto

    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:26

    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Futbol
    19:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilib

    Komanda
    19:15
    Foto

    SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    19:14

    ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:03

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

    Hadisə
    19:02

    Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər

    Region
    19:02

    Avropa Parlamenti Macarıstanda qanunun aliliyinin pozulması ilə bağlı ikinci aralıq məruzəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti