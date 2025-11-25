Zelenski Ukrayna məhsullarını qanunsuz daşıyan 56 gəmiyə qarşı sanksiyaları təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 18:55
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın müvəqqəti işğalı altında olan ölkə limanlarına qanunsuz daxil olan və ölkənin ərzaq məhsullarını daşıyan 56 dəniz gəmisinə qarşı sanksiyaları təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq sənəd Prezident Ofisinin saytında yerləşdirilib.
Prezidentin fərmanına əsasən, Rusiyanın 39 gəmisi ilə yanaşı, Panama, Kamerun, Toqo, Esvatini, Barbados və digər ölkələrin dəniz gəmiləri də sanksiyalara məruz qalıb. Onların arasında "ENISEY", "BAYAZE D", "FINIKIA", "SMP NOVODVINSK" və başqaları var.
"Məhdudiyyətlər dəniz daşımalarının tənzimlənməsi və Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində olan limanlardan məhsulların daşınmasına nəzarət edilməsi məqsədilə tətbiq olunur", - məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
19:36
ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcəkDigər ölkələr
19:26
Foto
Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:26
UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİBFutbol
19:15
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilibKomanda
19:15
Foto
SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
19:14
ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıbElm və təhsil
19:03
Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunubHadisə
19:02
Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilərRegion
19:02