    Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукцию

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 18:38
    Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукцию

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против 56 морских судов, которые в 2022-2025 годах незаконно заходили во временно оккупированные Россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию.

    Как передает Report, соответствующий документ размещен на сайте Офиса президента.

    Согласно указу, под санкции подпали 39 российских судов, а также морские корабли Панамы, Камеруна, Того, Эсватини, Барбадоса и других стран. Среди них ENISEY, BAYAZE D, FINIKIA, SMP NOVODVINSK и другие.

    "Рестрикции вводятся для регулирования морских перевозок и контроля за перемещением продукции из портов, находящихся под временным контролем России", - говорится в сообщении.

    Zelenski Ukrayna məhsullarını qanunsuz daşıyan 56 gəmiyə qarşı sanksiyaları təsdiqləyib

    Лента новостей