Zelenski: Payızda mövqelərimizi möhkəmləndirmək üçün mümkün olan hər şeyi etməliyik
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 22:44
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski NATO Baş katibi Mark Rutte ile telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.
"Biz səylərimizi yaxından əlaqələndiririk. Praktiki baxımdan Rusiya bu ilin çox hissəsini talan edərək sülhdən oğurladı. Bu payız biz öz mövqelərimizi möhkəmləndirmək üçün mümkün olan hər şeyi etməliyik", - Zelenski bildirib.
O, həmçinin dəstəyə görə NATO Baş katibinə təşəkkür edib.
