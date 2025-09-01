    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    • 01 сентября, 2025
    • 23:00
    Зеленский: Осенью мы должны сделать все возможное для укрепления наших позиций

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

    "Мы тесно координируем наши усилия. С практической точки зрения Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции", - заявил Зеленский.

    Он также поблагодарил Рютте за поддержку.

    Zelenski: Payızda mövqelərimizi möhkəmləndirmək üçün mümkün olan hər şeyi etməliyik

