Зеленский: Осенью мы должны сделать все возможное для укрепления наших позиций
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 23:00
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.
"Мы тесно координируем наши усилия. С практической точки зрения Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции", - заявил Зеленский.
Он также поблагодарил Рютте за поддержку.
