    Zelenski ilə görüşdə Tokayev münaqişənin diplomatiya yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 08:33
    Zelenski ilə görüşdə Tokayev münaqişənin diplomatiya yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildirib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə goruşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan liderinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində prezident Qasım-Jomart Tokayev Vladimir Zelenski ilə görüşdə bildirib ki, son dərəcə çətin vəziyyətdə münaqişəyə son qoymaq yollarını tapmaq üçün diplomatik səylər davam etdirilməlidir.

    Zelenski də öz növbəsində Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı fikirlərini açıqlayıb.

    Qazaxıstan - Ukrayna BMT

