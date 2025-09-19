İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Yaponiya ABŞ ilə əməkdaşlıq edərək müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 07:24
    Yaponiya ABŞ ilə əməkdaşlıq edərək müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyi planlaşdırır

    Yapon Özünümüdafiə Qüvvələri Yaponiyanın milli təhlükəsizlik qanunlarının qəbulundan sonrakı 10 il ərzində ABŞ hərbi qüvvələri ilə əməliyyat inteqrasiyasını təşviq ediblər.

    "Report" "Japan Times"a istinaədn xəbər verir ki, ətrafındakı təhlükəsizlik mühitinin Çinin hərbi cəhətdən özünü təkmilləşdirməsi ilə sürətlə pisləşməsi səbəbindən Yaponiya müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyi planlaşdırır.

    "Yaponiya-ABŞ ittifaqı əvvəlkindən daha güclü olub və bizim çəkindirmə və cavab vermə qabiliyyətlərimiz yaxşılaşıb", - Nazirlər Kabinetinin Baş katibi Yoşimasa Hayaşi cümə axşamı keçirilən mətbuat konfransında təhlükəsizlik qanunlarının əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib.

    "Japan Times" onu da bildirib ki, Yaponiyada ABŞ və digər hərbi qüvvələrlə daha çox əməliyyat inteqrasiyasının ölkənin xarici münaqişələrə cəlb olunması riskini artıra biləcəyi barədə dərin kök salmış narahatlıqlar var.

    Yaponiya özünümüdafiə ABŞ hərbi əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    08:06

    ABŞ Nümayəndələr Palatasının komitəsi anti-Azərbaycan düzəlişlərini rədd edib

    Digər ölkələr
    08:00

    "Formula 1": Bakıda doqquzuncu yarışa bu gün start veriləcək

    Formula 1
    07:45

    "Reuters": Baqram aviabazasının qaytarılması ABŞ-nin Əfqanıstana təkrar müdaxiləsi ilə nəticələnə bilər

    Digər ölkələr
    07:24

    Yaponiya ABŞ ilə əməkdaşlıq edərək müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:51

    Kanada və Meksika ABŞ ilə əlaqələri genişləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:10

    Maduro ABŞ-ni Venesuelada kukla dövlət qurmaq cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    05:43

    BMT: Qəzzadakı müharibə səbəbindən bir milyondan çox insan köçkün düşüb

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp Tayvana 400 milyon dollarlıq hərbi yardım göstərməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    04:53

    Kim Çen İn pilotsuz uçuş aparatlarının sınaqlarını izləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti