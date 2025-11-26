İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidir

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 14:05
    Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidir

    Ukraynanın maliyyə ehtiyacları təmin edilməli və bu, yalnız Avropanın vergi ödəyiciləri hesabına baş verməməlidir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Strasburqda Avropa Parlamentində çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiyanın sülh danışıqlarında iştirakla bağlı hər hansı bir real niyyətinin olmaması fonunda Aİ-nin Ukraynanı öz suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsində dəstəkləməli olduğu aydındır:

    "Bunun üçün ölkə ilk növbədə, lazımi maliyyə vəsaiti ilə təmin edilməlidir. Bununla əlaqədar Aİ Şurasının sonuncu iclasında 2026-2027-ci illərdə Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarının qarşılanması ilə bağlı öhdəliyin götürülməsi qərara alınıb", - Ursula fon der Lyayen qeyd edib.

