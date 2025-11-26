Глава ЕК: Замороженные российские активы – главный источник для поддержки Украины

Финансовые потребности Украины должны быть обеспечены, но они должны покрываться не только за счет европейских налогоплательщиков.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

По ее словам, в отсутствие каких-либо реальных намерений России участвовать в мирных переговорах, очевидно, что ЕС должен поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность:

"И для этого необходимо, в первую очередь, обеспечить ее необходимыми финансовыми средствами для чего на последнем заседании Европейского совета было решено взять на себя обязательства покрыть финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы", - отметила она.

По ее словам, по этому вопросу Еврокомиссия представила документ с вариантами решений. "Он включает вариант, касающийся замороженных российских активов - главный возможный источник для поддержки Украины. Следующим шагом будет представление ЕК текста законодательного акта. Хочу четко заявить: я не вижу сценария, при котором счет (за поддержку Украины - ред.) будут оплачивать только европейские налогоплательщики", - заявила она, добавив, что любое решение должно быть принято в соответствии с юрисдикциями и с соблюдением европейского и международного права.

Она также повторила основные принципы для Европы по урегулированию украинского конфликта: обеспечение справедливого и прочного мира и гарантии реальной безопасности Украины и Европы, защита суверенитета Украины, обеспечение финансовых потребностей Украины, возвращение всех похищенных украинских детей.