Uitkoff Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin icrasına başlanıldığını bəyan edib

    • 14 yanvar, 2026
    • 21:40
    ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ölkə liderinin Qəzza zolağında vəziyyətin tənzimlənməsi planının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməyə başlandığını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, Uitkoff bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Bu gün prezident Trampın adından Qəzzada münaqişənin başa çatması üçün 20 maddəlik planının ikinci mərhələsinin başladığını elan edirik", - deyə o qeyd edib.

    S. Uitkoff bildirib ki, sülh planının ikinci mərhələsi keçid administrasiyasının yaradılmasını, eləcə də anklavın demilitarizasiyası və bərpası üzrə prosesin başlanmasını nəzərdə tutur.

    "İkinci mərhələ, ilk növbədə, bütün səlahiyyətsiz personalın tərk-silah edilməsini, daha sonra isə Qəzzada texnokratik Fələstin keçid administrasiyasının, Qəzzanın idarəetmə üzrə milli komitəsinin yaradılmasını və Qəzzanın tam demilitarizasiyası və bərpasının başlanmasını nəzərdə tutur", - o yazıb və ABŞ HƏMAS hərəkatının üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirməsini və son ölən girovun meyitini geri qaytarmasını gözlədiyini əlavə edib.

    "Bu tələblərin yerinə yetirilməməsi ciddi nəticələrə yol açacaq", - S. Uitkoffun mesajında qeyd olunub.

    Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

