Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана президента из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа", - отметил он.

Второй этап мирного плана предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава, сообщил Уиткофф.

"Вторая фаза предусматривает создание переходной технократической палестинской администрации в Газе, Национального комитета по управлению Газой, и начало полной демилитаризации и восстановления Газы, в первую очередь разоружения всего неуполномоченного персонала", - указал он, добавив, что США ожидают от палестинского движения ХАМАС полного выполнения взятых им на себя обязательств, в том числе по возвращению тела последнего погибшего заложника.

"Невыполнение этих требований повлечет за собой серьезные последствия", - отмечается в сообщении Уиткоффа.