Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 21:13
    Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана президента из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа", - отметил он.

    Второй этап мирного плана предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава, сообщил Уиткофф.

    "Вторая фаза предусматривает создание переходной технократической палестинской администрации в Газе, Национального комитета по управлению Газой, и начало полной демилитаризации и восстановления Газы, в первую очередь разоружения всего неуполномоченного персонала", - указал он, добавив, что США ожидают от палестинского движения ХАМАС полного выполнения взятых им на себя обязательств, в том числе по возвращению тела последнего погибшего заложника.

    "Невыполнение этих требований повлечет за собой серьезные последствия", - отмечается в сообщении Уиткоффа.

    Стив Уиткофф мирный план Трампа сектор Газа
    Uitkoff Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin icrasına başlanıldığını bəyan edib

    Последние новости

    21:39
    Фото

    В Ордубаде обустроят Аллею шехидов и отреставрируют ряд исторических объектов

    Инфраструктура
    21:25

    СМИ: Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре

    Другие
    21:13

    Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

    Другие страны
    21:00

    В Азербайджане назначен новый замминистра экономики

    Финансы
    20:55

    СМИ: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов

    Другие страны
    20:49

    Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город Шуша

    Инфраструктура
    20:37

    Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасность

    В регионе
    20:22
    Фото

    В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию Азербайджана

    Внешняя политика
    20:19

    Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза Франции

    Другие страны
    Лента новостей