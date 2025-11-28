İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:40
    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Tunis Apellyasiya Məhkəməsi müxalifət, biznes və media sahələrini təmsil edən 40 nəfəri dövlət təhlükəsizliyinə təhdid ittihamı ilə 5 ildən 45 ilə qədər azadlıqdan məhrum edib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə TAP informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    Bu iş Tunisin müasir tarixində təhlükəsizlik əleyhinə cinayətlərlə bağlı ən böyük məhkəmə proseslərindən biridir. Təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı məhkəmə prosesi mart ayından etibarən davam edirdi.

    Hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, 20-dən çox digər şübhəli şəxs xaricə qaçıb və hazırda axtarışdadır.

    tunis dövlət təhlükəsizliyi media
    В Тунисе 40 политиков, бизнесменов и журналистов получили до 45 лет тюрьмы

    Son xəbərlər

    13:51

    MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    13:49

    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    Futbol
    13:49

    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    Elm və təhsil
    13:40

    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcək

    İKT
    13:35

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    13:30

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    13:29

    Eşqi Bağırov: Bu il ilk dəfə rekord sayda şagird bilik yarışlarında iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti