В Тунисе 40 политиков, бизнесменов и журналистов получили до 45 лет тюрьмы

Апелляционный суд Туниса приговорил 40 представителей оппозиции, бизнеса и СМИ к лишению свободы на сроки от 5 до 45 лет по обвинению в участии в заговоре против государственной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило информационное агентство TAP.

Дело стало одним из самых масштабных процессов по обвинениям в преступлениях против безопасности в современной истории Туниса. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых продолжалось с марта.

По данным властей, более 20 других фигурантов успели бежать за границу и в настоящее время находятся в розыске.