В Тунисе 40 политиков, бизнесменов и журналистов получили до 45 лет тюрьмы
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 13:30
Апелляционный суд Туниса приговорил 40 представителей оппозиции, бизнеса и СМИ к лишению свободы на сроки от 5 до 45 лет по обвинению в участии в заговоре против государственной безопасности.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило информационное агентство TAP.
Дело стало одним из самых масштабных процессов по обвинениям в преступлениях против безопасности в современной истории Туниса. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых продолжалось с марта.
По данным властей, более 20 других фигурантов успели бежать за границу и в настоящее время находятся в розыске.
Последние новости
14:01
Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе ВарденисаВ регионе
14:00
Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую КонституциюВ регионе
13:50
У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиковПроисшествия
13:48
Фото
Переселившимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:46
ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валютыФинансы
13:45
Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕВнутренняя политика
13:45
В Южно-Сахалинске из-под завалов извлекли тело погибшего - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:42
Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатовБизнес
13:38