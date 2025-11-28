Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Тунисе 40 политиков, бизнесменов и журналистов получили до 45 лет тюрьмы

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 13:30
    В Тунисе 40 политиков, бизнесменов и журналистов получили до 45 лет тюрьмы

    Апелляционный суд Туниса приговорил 40 представителей оппозиции, бизнеса и СМИ к лишению свободы на сроки от 5 до 45 лет по обвинению в участии в заговоре против государственной безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило информационное агентство TAP.

    Дело стало одним из самых масштабных процессов по обвинениям в преступлениях против безопасности в современной истории Туниса. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых продолжалось с марта.

    По данным властей, более 20 других фигурантов успели бежать за границу и в настоящее время находятся в розыске.

    Тунис приговор лишение свободы политики оппозиционеры
    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Последние новости

    14:01

    Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе Вардениса

    В регионе
    14:00

    Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию

    В регионе
    13:50

    У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиков

    Происшествия
    13:48
    Фото

    Переселившимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:46

    ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валюты

    Финансы
    13:45

    Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕ

    Внутренняя политика
    13:45

    В Южно-Сахалинске из-под завалов извлекли тело погибшего - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:42

    Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатов

    Бизнес
    13:38

    Кабмин утвердил порядок проведения тренингов для специалистов по разминированию

    Внутренняя политика
    Лента новостей