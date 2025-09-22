İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Trampın ərəb ölkələrinin liderləri ilə görüşü planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:14
    Trampın ərəb ölkələrinin liderləri ilə görüşü planlaşdırılır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sabah Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində ərəb və müsəlman ölkələrinin liderləri ilə görüşməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı iki mənbəyə istinadən yazıb.

    Danışıqlarda əsas məqsəd Qəzza zolağında müharibənin dayandırılması yollarının tapılması və müharibədən sonrakı nizamlanmanın müzakirəsidir.

    Mənbələrin məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Qətər, Misir, İordaniya və Türkiyə liderləri görüşə dəvət alıblar.

    Ağ Ev ərəb ölkələrinin Qəzzada sabitliyin bərpası planında iştirak etməyə və hətta İsrail ordusunu əvəz edəcək sülhməramlı qüvvələrə qoşun göndərmək imkanını nəzərdən keçirməyə razılıq verəcəyinə ümid edir.

    Görüş Donald Trampla İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun Ağ Evdə sentyabrın 29-na təyin edilmiş danışıqlarına hazırlıq fonunda keçiriləcək.

    Ərəb ölkələrinin liderlərinin Trampdan müharibəni dayandırmaq və ilhaq planlarından imtina etmək üçün İsrailə təzyiq göstərməsini tələb edəcəyi gözlənilir.

    Bundan başqa, həmin gün Tramp Körfəz ölkələrinin (Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Qətər, Oman, Bəhreyn, Küveyt) liderləri ilə ayrıca görüş keçirəcək. Əsas mövzu İsrailin Qətərdəki HƏMAS liderlərinə hücumunun nəticələri ilə bağlı olacaq. Ərəb dövlətləri bu cür hücumların bir daha təkrarlanmayacağına dair zəmanətlər tələb etmək niyyətindədir.

    Donald Tramp Nyu-York BMT Baş Assambleyası
    Трамп планирует встречу в Нью-Йорке с лидерами арабских стран из-за войны в Газе

    Son xəbərlər

    14:12

    Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    14:12
    Foto

    Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    ASK
    14:11
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:58

    Məhkəmədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə hücumla bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    13:56

    Lu Mey: "Orta Dəhlizlə Çin-Avropa ekspress marşrutunun işə salınması daşımalarda artıma təkan verib"

    İnfrastruktur
    13:56

    Baş həkim: Qarabağ Universitetinin klinikası həm təhsil, həm də tibbi xidmət müəssisəsi olacaq

    Elm və təhsil
    13:54

    Orxan Zeynalov: "TRIPP regionda enerji əlaqələrinin xarakterini dəyişəcək"

    Energetika
    13:52

    AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusunu cəzalandırıb

    Futbol
    13:51
    Foto

    Cəlilabadın Fətullaqışlaq kənd sakinləri əsas yolun yararsız vəziyyətindən şikayət ediblər

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti