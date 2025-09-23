İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Tramp Moskvaya mümkün səfəri və Zelenskiyə təsir göstərməklə bağlı sualı cavablandırmayıb

    Digər ölkələr
    23 sentyabr, 2025
    • 19:18
    Tramp Moskvaya mümkün səfəri və Zelenskiyə təsir göstərməklə bağlı sualı cavablandırmayıb

    BMT-nin Baş Assambleyasında çıxış etmək üçün təşkilatın mənzil qərargahına gələn ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynada münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına nail olmaq üçün ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskiyə təsir göstərməyi planlaşdırıb-planlaşdırmadığı barədə Rusiya KİV-in sualını cavablandırmaqdan imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    Tramp həmçinin yaxın zamanda Moskvaya səfərinin perspektivləri haqqında suala da cavab verməyib.

    Xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin avqustun 15-də Alyaskada görüş zamanı Trampı Moskvaya dəvət etmişdi.

    Tramp Zelenski Putin BMT
    Трамп не ответил на вопрос о возможном визите в Москву и оказании влияния на Зеленского

