    Трамп не ответил на вопрос о возможном визите в Москву и оказании влияния на Зеленского

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 18:02
    Трамп не ответил на вопрос о возможном визите в Москву и оказании влияния на Зеленского

    Президент США Дональд Трамп, прибывший в штаб-квартиру ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос российских СМИ о том, планирует ли он оказать влияние на украинского коллегу Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Трамп также не ответил на вопрос о перспективах своего визита в Москву в ближайшее время.

    Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Аляске 15 августа пригласил его приехать в Москву.

    США Дональда Трамп Владимир Зеленский Россия Украина визит украинский кризис Генассамблея ООН
    Tramp Moskvaya mümkün səfəri və Zelenskiyə təsir göstərməklə bağlı sualı cavablandırmayıb

