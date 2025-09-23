Трамп не ответил на вопрос о возможном визите в Москву и оказании влияния на Зеленского
Другие страны
23 сентября, 2025
- 18:02
Президент США Дональд Трамп, прибывший в штаб-квартиру ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос российских СМИ о том, планирует ли он оказать влияние на украинского коллегу Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования в Украине.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Трамп также не ответил на вопрос о перспективах своего визита в Москву в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Аляске 15 августа пригласил его приехать в Москву.
