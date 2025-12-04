Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 02:17
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika hərbçilərinin Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələri yaxın vaxtlarda başlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bunu Oval kabinetdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib. Görüşün yayımı Ağ Evin sosial şəbəkə səhifələrində aparılıb.
"Biz çox tezliklə quruda əməliyyata başlamağa hazırlaşırıq", – deyə Tramp müvafiq suala cavab verərkən qeyd edib.
Son xəbərlər
02:17
Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
01:38
Foto
Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında Vyanda görüş olubXarici siyasət
01:29
Tramp: Uitkoff ilə Putin arasındakı görüş yaxşı keçibDigər
01:14
KİV: Kaliforniyada "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
00:46
AP: "Signal" mesenceri ilə bağlı qalmaqal Pentaqon əməkdaşlarını təhlükə altına qoyubDigər ölkələr
00:18
Moskva–Pxuket reysi üzrə uçan təyyarə mühərriki yandığına görə təcili eniş edibRegion
00:09
Merts: Almaniya kosmik təhlükəsizlik arxitekturasına 35 milyard avro investisiya qoyacaqDigər ölkələr
23:45
Zelenski: Ukrayna ABŞ-də yeni görüşlərə hazırlaşırDigər ölkələr
23:34
Video