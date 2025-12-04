İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04 dekabr, 2025
    • 02:17
    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika hərbçilərinin Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələri yaxın vaxtlarda başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bunu Oval kabinetdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib. Görüşün yayımı Ağ Evin sosial şəbəkə səhifələrində aparılıb.

    "Biz çox tezliklə quruda əməliyyata başlamağa hazırlaşırıq", – deyə Tramp müvafiq suala cavab verərkən qeyd edib.

    Latın Amerikası zərbə Donald Tramp
    Трамп объявил о скором начале ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке

