Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Трамп объявил о скором начале ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 02:09
    Трамп объявил о скором начале ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что удары американских военных по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке начнутся в скором времени.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляция велась на страницах Белого дома в соцсетях.

    "Мы собираемся очень скоро начать на суше", - отметил Д. Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

    Дональд Трамп Латинская Америка наркокартели военные США
    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb
    Elvis

    Последние новости

    02:09

    Трамп объявил о скором начале ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке

    Другие страны
    01:39
    Фото

    Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Австрии

    Внешняя политика
    01:18

    Трамп: Встреча Уиткоффа и Путина в Кремле прошла хорошо

    Другие
    01:11

    СМИ: В Калифорнии разбился истребитель F-16

    Другие страны
    00:39

    AP: Скандал с мессенджером Signal поставил под угрозу сотрудников Пентагона

    Другие страны
    00:05

    Самолет Москва-Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

    В регионе
    23:57

    Мерц: ФРГ инвестирует €35 млрд в создание архитектуры космической безопасности

    Другие страны
    23:40

    Зеленский: Украина готовит новые встречи в США

    Другие страны
    23:32

    Глава МИД Грузии и генсек ОБСЕ обсудили региональную безопасность

    В регионе
    Лента новостей