Трамп объявил о скором начале ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что удары американских военных по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке начнутся в скором времени.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляция велась на страницах Белого дома в соцсетях.

"Мы собираемся очень скоро начать на суше", - отметил Д. Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.