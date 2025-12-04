Трамп объявил о скором начале ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 02:09
Президент США Дональд Трамп сообщил, что удары американских военных по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке начнутся в скором времени.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляция велась на страницах Белого дома в соцсетях.
"Мы собираемся очень скоро начать на суше", - отметил Д. Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
