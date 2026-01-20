İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Tramp: Britaniya ABŞ-nin hərbi bazasının yerləşdiyi Dieqo-Qarsiyadan imtina etmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:30
    Tramp: Britaniya ABŞ-nin hərbi bazasının yerləşdiyi Dieqo-Qarsiyadan imtina etmək istəyir

    Böyük Britaniyanın Hind Okeanında yerləşən Çaqos arxipelaqını Mavrikiyə vermək planlarından son dərəcə narahatam, çünki Dieqo-Qarsiyada ABŞ-Britaniya hərbi bazası yerləşir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "NATO üzrə "əla" müttəfiqimiz olan Birləşmiş Krallıq hazırda ABŞ-nin ən mühüm hərbi bazasının yerləşdiyi Dieqo-Qarsiyadan imtina etməyi planlaşdırır. Bunu ümumiyyətlə heç bir səbəb olmadan edir. Çin və Rusiya şübhəsiz ki, bu mütləq zəiflik təzahürünü hiss ediblər", - o vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, belə dövlətlər yalnız gücə hörmət edirlər və ABŞ indi bu gücü nümayiş etdirir. D.Tramp bildirib ki, Londonun Çaqosdan imtinası böyük axmaqlıqdır.

    Xatırladaq ki, may ayında Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Çaqos arxipelaqı üzərində suverenliyin Mavrikiyə keçməsi barədə saziş imzalayıb. Sazişin şərtlərinə görə, Böyük Britaniya Dieqo-Qarsiya hərbi bazasının istismarı üçün Mavrikiyə ildə orta hesabla 101 milyon funt-sterlinq ödəyəcək.

    Böyük Britaniya Donald Tramp Hind okeanı Çaqos ABŞ
    Трамп: Британия хочет отказаться от Диего-Гарсия, где есть военная база США

    Son xəbərlər

    12:57

    Xarici Kəşfiyyat Xidməti: TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün geniş imkanlar açacaq

    Region
    12:56

    Astanada 20 Yanvar faciəsinin şəhidləri anılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycanda qarlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:47

    Qazaxıstanda yeni parlament "Kurultay" adlandırıla bilər

    Region
    12:40
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Berlində yad edilib

    Daxili siyasət
    12:39

    "İnter" 18 yaşlı futbolçunu heyətinə qatır

    Futbol
    12:39

    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    Daxili siyasət
    12:39
    Foto

    "SOCAR Karbamid" Dünya İqtisadi Forumunun "Qlobal mayak" şəbəkəsinə üzv qəbul edilib

    Energetika
    12:35

    Xarici kəşfiyyat: Bu il İrəvan-Bakı münasibətlərində sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı irəliləyiş ola bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti