Трамп: Британия хочет отказаться от Диего-Гарсия, где есть военная база США

Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне встревожен планами Великобритании передать Маврикию расположенный в Индийском океане архипелаг Чагос, где на атолле Диего-Гарсия находится американо-британская военная база.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Это шок, что наш "великолепный" союзник по НАТО, Соединенное Королевство, в данный момент планирует отказаться от атолла Диего-Гарсия - места расположения важнейшей военной базы США. И сделать это вообще без каких-либо причин. Без сомнения, Китай и Россия заметили это проявление абсолютной слабости", - отметил он.

По его словам, такие международные державы уважают лишь силу, которую теперь демонстрируют США. По словам президента, отказ Лондона от Чагоса является "великой глупостью", а также одним из событий, затрагивающих сферу безопасности, из-за которых США обязаны "получить" Гренландию.

"Дания и европейские союзники должны сделать правильный выбор", - подчеркнул Трамп.

В мае премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над архипелагом Чагос переходит Маврикию. По условиям соглашения, Великобритания будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы Диего-Гарсия, которая должна будет длиться 99 лет.