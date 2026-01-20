Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Трамп: Британия хочет отказаться от Диего-Гарсия, где есть военная база США

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 11:54
    Трамп: Британия хочет отказаться от Диего-Гарсия, где есть военная база США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне встревожен планами Великобритании передать Маврикию расположенный в Индийском океане архипелаг Чагос, где на атолле Диего-Гарсия находится американо-британская военная база.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "Это шок, что наш "великолепный" союзник по НАТО, Соединенное Королевство, в данный момент планирует отказаться от атолла Диего-Гарсия - места расположения важнейшей военной базы США. И сделать это вообще без каких-либо причин. Без сомнения, Китай и Россия заметили это проявление абсолютной слабости", - отметил он.

    По его словам, такие международные державы уважают лишь силу, которую теперь демонстрируют США. По словам президента, отказ Лондона от Чагоса является "великой глупостью", а также одним из событий, затрагивающих сферу безопасности, из-за которых США обязаны "получить" Гренландию.

    "Дания и европейские союзники должны сделать правильный выбор", - подчеркнул Трамп.

    В мае премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над архипелагом Чагос переходит Маврикию. По условиям соглашения, Великобритания будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы Диего-Гарсия, которая должна будет длиться 99 лет.

    Великобритания Кир Стармер Маврикия Дональд Трамп Диего-Гарсия военная база

    Последние новости

    12:10

    Дэмион Поттер: COP29 стал важным стимулом для долгосрочной стратегии страны в сфере ВИЭ

    Внешняя политика
    12:07

    Бахтияр Мамедов: Проект депо "Дарнагюль" улучшит транспортную инфраструктуру Баку

    Инфраструктура
    12:00
    Фото

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    В Бакинском метро почтили память шехидов 20 Января

    Инфраструктура
    11:56

    В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Другие страны
    11:54

    Трамп: Британия хочет отказаться от Диего-Гарсия, где есть военная база США

    Другие страны
    11:48
    Фото

    Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью Euronews

    Внешняя политика
    11:47

    Минобороны Турции почтило память жертв трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    11:44

    В доме-музее Микаила Мушфига начинаются работы по капитальному ремонту

    Инфраструктура
    Лента новостей