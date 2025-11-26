İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 33-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 10:57
    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 33-ə çatıb

    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 33-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "One News" telekanalı məlumat yayıb.

    Təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına Tailand Hərbi Dəniz Qüvvələri cəlb edilib. Onlar zərərçəkənlərə də humanitar yardım göstərirlər.

    Ümumilikdə, daşqının nəticələri təxminən 2 milyon insana təsir edib.

    Tailand daşqın
    В Таиланде число жертв наводнения возросло до 33 человек

    Son xəbərlər

    11:18

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:16

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:12

    NTD amerikalı basketbolçunun transferini rəsmiləşdirib

    Komanda
    11:09

    UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" doğma meydandakı son 20 oyunun birində məğlub olub

    Futbol
    11:08

    Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanası Respublika Pediatriya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:08

    Kuba Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərin dərinləşdirilməsinə hazırdır

    Xarici siyasət
    11:07

    Gələn ilin əmək miqrasiyası kvotasına dair təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq

    Sosial müdafiə
    11:00

    AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:59
    Foto

    Azərbaycan və Çin ekspertlərinin iştirakı ilə innovasiya ekosistemində imkanlar və çağırışlar müzakirə edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti