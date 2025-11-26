Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 33-ə çatıb
Digər ölkələr
- 26 noyabr, 2025
- 10:57
Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 33-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "One News" telekanalı məlumat yayıb.
Təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına Tailand Hərbi Dəniz Qüvvələri cəlb edilib. Onlar zərərçəkənlərə də humanitar yardım göstərirlər.
Ümumilikdə, daşqının nəticələri təxminən 2 milyon insana təsir edib.
