В Таиланде число жертв наводнения возросло до 33 человек
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 10:26
Число жертв наводнения в Таиланде достигло 33 человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал One News.
В ликвидации последствий стихии задействованы ВМС Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшему населению.
Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.
Последние новости
11:30
SOCAR представила собственную data-платформу для анализа корпоративных данныхЭнергетика
11:22
Фото
В Баку обсудили роль искусственного интеллекта в кибербезопасностиВнешняя политика
11:22
Белозеров: Транспортная система СНГ демонстрирует высокую эффективностьИнфраструктура
11:15
Тайвань объявил о планах дополнительно направить $40 млрд на закупку вооруженияДругие страны
11:14
Катар назначил нового посла в АрменииВ регионе
11:05
АБР поможет Азербайджану в подготовке проектов для развития умной энергетики и цифровой инфраструктурыФинансы
11:01
Президент Кубы готов к углублению отношений с АзербайджаномВнешняя политика
11:00
Объемы транспортировки нефти по БТД через Турцию сократились более чем на 6%Энергетика
10:56