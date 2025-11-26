В Таиланде число жертв наводнения возросло до 33 человек

Число жертв наводнения в Таиланде достигло 33 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал One News.

В ликвидации последствий стихии задействованы ВМС Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшему населению.

Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.