    Suriya azad edilmiş yataqlarda neft hasilatına başlayıb

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 17:48
    Suriyanın dövlət neft şirkəti "Syrian Petroleum" Rakka və Deyr-əz-Zor vilayətlərində yeni azad edilmiş yataqlarda hasilatın başladığını elan edib.

    "Report" SANA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin kommunikasiya direktoru Safvan Şeyx Ahmad bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hasil edilən neftin Homsda və Baniyasda neft emalı zavodlarına tədarükünə də artıq başlanılıb.

    "Şirkətin texniki işçi heyəti bu yataqların istismara qaytarılması üzrə kompleks plan çərçivəsində yeni azad edilmiş yataqlarda neft hasilatı və onun Homs və Baniyasda yerləşən neft emalı zavodlarına nəql edilməsi işlərinə başlayıb", - deyə o bildirib.

    Suriya neft yatağı neft hasilatı
    Сирия приступила к добыче нефти на освобожденных месторождениях

