Sudan ordusu Nyala hava limanında yük təyyarəsini partladıb
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 13:05
Sudan ordusu Cənubi Darfur əyalətinin paytaxtı Nyala şəhərində hava limanına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edərək yük təyyarəsini məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Cəzirə" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Telekanal əlavə məlumat təqdim etməyib.
Cənubi Darfur əyalətində Çevik Cavab Qüvvələri (ÇCQ) ilə Sudan ordusu arasındakı münaqişə səbəbindən böhran vəziyyəti qalmaqdadır. Münaqişə 2023-cü ildən bəri davam edir.
