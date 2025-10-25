İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Sudan ordusu Nyala hava limanında yük təyyarəsini partladıb

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 13:05
    Sudan ordusu Nyala hava limanında yük təyyarəsini partladıb

    Sudan ordusu Cənubi Darfur əyalətinin paytaxtı Nyala şəhərində hava limanına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edərək yük təyyarəsini məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Cəzirə" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Telekanal əlavə məlumat təqdim etməyib.

    Cənubi Darfur əyalətində Çevik Cavab Qüvvələri (ÇCQ) ilə Sudan ordusu arasındakı münaqişə səbəbindən böhran vəziyyəti qalmaqdadır. Münaqişə 2023-cü ildən bəri davam edir.

    Sudan təyyarə
