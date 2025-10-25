Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Суданская армия уничтожила грузовой самолет в аэропорту города Ньяла

    • 25 октября, 2025
    • 12:24
    Суданская армия нанесла удар беспилотниками по аэропорту города Ньяла, административного центра провинции Южный Дарфур, в результате уничтожен грузовой самолет.

    Как передает Report, об этом сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.

    Других подробностей телеканал пока не приводит.

    В Южном Дарфуре сохраняется кризисная ситуация, связанная с конфликтом между Силами быстрого реагирования (СБР) и Суданской армией. Конфликт продолжается с 2023 года.

