Суданская армия уничтожила грузовой самолет в аэропорту города Ньяла

Суданская армия нанесла удар беспилотниками по аэропорту города Ньяла, административного центра провинции Южный Дарфур, в результате уничтожен грузовой самолет.

Как передает Report, об этом сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.

Других подробностей телеканал пока не приводит.

В Южном Дарфуре сохраняется кризисная ситуация, связанная с конфликтом между Силами быстрого реагирования (СБР) и Суданской армией. Конфликт продолжается с 2023 года.