    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Stubb və Zelenski Vaşinqton görüşünün nəticələri üzrə növbəti addımları müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 27 avqust, 2025
    • 14:02
    Stubb və Zelenski Vaşinqton görüşünün nəticələri üzrə növbəti addımları müzakirə edib

    Finlandiya və Ukrayna prezidentləri Aleksandr Stubb və Volodimir Zelenski avqustun 18-də Vaşinqtonda keçirilən görüşün yekunları üzrə növbəti addımları müzakirə ediblər.

    “Report” xəbər verir ki, bu barədə Stubb “X” hesabında yazıb.

    "Volodimir Zelenski ilə sıx təmas davam edir. Bu gün biz Vaşinqtonda keçirilmiş görüşün nəticələri üzrə növbəti addımları müzakirə etdik", - o bildirib.

    A.Stubbun sözlərinə görə, Ukraynanın təhlükəsizliyinin dəstəklənməsi planı irəliləyir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Стубб обсудил с Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне

    Son xəbərlər

    15:16

    Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıb

    İKT
    15:15

    Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələdi - ARAŞDIRMA

    Biznes
    15:11

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:55

    Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub

    Hadisə
    14:43

    Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:40

    Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:39

    MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    14:35

    “AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandır

    İKT
    14:30

    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin zərəri kəskin artıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti