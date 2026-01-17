Stoltenberq ABŞ-nin NATO-dan çıxma ehtimalını istisna etməyib
- 17 yanvar, 2026
- 01:05
NATO-nun keçmiş baş katibi (2014-2024) Yens Stoltenberq ABŞ-nin alyansdan çıxma ehtimalını istisna etməyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Der Spiegel" jurnalına müsahibəsində deyib.
"Heç nə dəyişməz deyil, hər şey dəyişə bilər. ABŞ-nin NATO-da qalacağına söz verə bilmərəm", - deyə o, əlavə edib.
Keçmiş baş katib hesab edib ki, NATO ABŞ-nin qurumda aktiv müttəfiq olaraq qalıb-qalmamasından asılı olmayaraq transatlantik alyansı qorumaq üçün tədbirlər görməlidir.
