Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Столтенберг не исключил, что США покинут НАТО

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 00:39
    Столтенберг не исключил, что США покинут НАТО

    Ничто не является незыблемым, все может измениться. Я не могу обещать, что США останутся в НАТО.

    Как передает Report, об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, НАТО должна принять меры для сохранения трансатлантического альянса "независимо от того, останутся ли Соединенные Штаты активным союзником в НАТО или нет".

    В ситуации вокруг Гренландии Столтенберг предостерег от недооценки планов США. "Если Соединенные Штаты заявляют, что хотят взять под контроль Гренландию, то мы должны всерьез к этому отнестись", - отметил он.

    НАТО Столтенберг Гренландия США Дональд Трамп

    Последние новости

    01:00

    Гросси сообщил о режиме локального прекращения огня на ЗАЭС

    Другие страны
    00:39

    Столтенберг не исключил, что США покинут НАТО

    Другие страны
    00:18
    Фото

    В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фермен

    Kультурная политика
    00:10

    Минобороны КНР: Японские милитаристские амбиции в итоге принесут катастрофические бедствия японскому народу

    Другие страны
    23:50

    Зеленский: Россия готовит новые массированные удары

    Другие страны
    23:43

    Сирийская армия опубликовала карту районов сосредоточения YPG/SDG

    Другие страны
    23:25

    Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по Ирану

    Другие страны
    23:12

    Трамп не дал ясного ответа на вопрос, покинут ли США НАТО, если не получат Гренландию

    Другие страны
    23:02

    Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам

    Другие страны
    Лента новостей