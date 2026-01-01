Столтенберг не исключил, что США покинут НАТО
Другие страны
- 17 января, 2026
- 00:39
Ничто не является незыблемым, все может измениться. Я не могу обещать, что США останутся в НАТО.
Как передает Report, об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, НАТО должна принять меры для сохранения трансатлантического альянса "независимо от того, останутся ли Соединенные Штаты активным союзником в НАТО или нет".
В ситуации вокруг Гренландии Столтенберг предостерег от недооценки планов США. "Если Соединенные Штаты заявляют, что хотят взять под контроль Гренландию, то мы должны всерьез к этому отнестись", - отметил он.
