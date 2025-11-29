Şri-Lankada "Ditva" siklonunun qurbanlarının sayı 123 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 10:22
Şri-Lankada "Ditva" tropik siklonunun qurbanlarının sayı ən azı 123 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Mərkəzinin hesabatında deyilir.
Sənədə əsasən, əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən 130 nəfər itkin düşmüş hesab edilir.
Ümumilikdə siklon nəticəsində 373 428 nəfər zərər çəkib. 43 mindən çox sakin ölkə üzrə yaradılmış 488 müvəqqəti mərkəzə təxliyə edilib.
