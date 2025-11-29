İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Şri-Lankada "Ditva" siklonunun qurbanlarının sayı 123 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 10:22
    Şri-Lankada Ditva siklonunun qurbanlarının sayı 123 nəfərə çatıb

    Şri-Lankada "Ditva" tropik siklonunun qurbanlarının sayı ən azı 123 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Mərkəzinin hesabatında deyilir.

    Sənədə əsasən, əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən 130 nəfər itkin düşmüş hesab edilir.

    Ümumilikdə siklon nəticəsində 373 428 nəfər zərər çəkib. 43 mindən çox sakin ölkə üzrə yaradılmış 488 müvəqqəti mərkəzə təxliyə edilib.

    Количество жертв тропического циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 123 человек
    Death toll from tropical cyclone Ditwa in Sri Lanka rises to 123

