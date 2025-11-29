Количество жертв тропического циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 123 человек
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 10:08
На Шри-Ланке не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитва".
Как передает Report, об этом говорится в отчете Центра управления чрезвычайными ситуациями страны.
Согласно документу, еще 130 человек считаются пропавшими без вести из-за неблагоприятных погодных условий.
Всего в результате циклона пострадали 373 428 человек. Более 43 000 жителей были эвакуированы в 488 временных центров, созданных по всей стране.
Последние новости
10:44
СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с УиткоффомДругие страны
10:38
На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командойДругие страны
10:35
МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто около 40 преступленийПроисшествия
10:26
В Индонезии число жертв наводнений и оползней приблизилось к 250Другие страны
10:23
В Забрате произошло смертельное ДТППроисшествия
10:19
Сахиба Гафарова выразила соболезнования Чжао Лэцзи в связи с трагедией в ГонконгеВнешняя политика
10:16
ЦБА: Скорость обращения маната в ноябре вырослаФинансы
10:09
Фото
В Гёйгёле загорелся автомобильПроисшествия
10:08