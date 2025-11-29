Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 10:08
    Количество жертв тропического циклона Дитва на Шри-Ланке возросло до 123 человек

    На Шри-Ланке не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитва".

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Центра управления чрезвычайными ситуациями страны.

    Согласно документу, еще 130 человек считаются пропавшими без вести из-за неблагоприятных погодных условий.

    Всего в результате циклона пострадали 373 428 человек. Более 43 000 жителей были эвакуированы в 488 временных центров, созданных по всей стране.

    Şri-Lankada "Ditva" siklonunun qurbanlarının sayı 123 nəfərə çatıb
    Death toll from tropical cyclone Ditwa in Sri Lanka rises to 123
    Лента новостей