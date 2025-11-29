Количество жертв тропического циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 123 человек

На Шри-Ланке не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитва".

Как передает Report, об этом говорится в отчете Центра управления чрезвычайными ситуациями страны.

Согласно документу, еще 130 человек считаются пропавшими без вести из-за неблагоприятных погодных условий.

Всего в результате циклона пострадали 373 428 человек. Более 43 000 жителей были эвакуированы в 488 временных центров, созданных по всей стране.