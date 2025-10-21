İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Siyarto Trampın Budapeştə səfərinə hazırlıq üçün Vaşinqtona gedib

    Digər ölkələr
    21 oktyabr, 2025
    • 11:27
    Siyarto Trampın Budapeştə səfərinə hazırlıq üçün Vaşinqtona gedib

    Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto ABŞ Prezidenti Donald Trampın Budapeştə səfərinə hazırlıq üçün Vaşinqtona gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peter Siyarto sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    "Ciddi günlər yaxınlaşır", - o qeyd edib.

    Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

