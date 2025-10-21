Siyarto Trampın Budapeştə səfərinə hazırlıq üçün Vaşinqtona gedib
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2025
- 11:27
Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto ABŞ Prezidenti Donald Trampın Budapeştə səfərinə hazırlıq üçün Vaşinqtona gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peter Siyarto sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
"Ciddi günlər yaxınlaşır", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
12:14
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıbXarici siyasət
12:14
Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya gedibDigər ölkələr
12:13
BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edibEnergetika
12:13
IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıbMaliyyə
12:11
"Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏFutbol
12:08
Foto
Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilibXarici siyasət
12:08
"Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçibMaliyyə
12:08
Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcəkİKT
12:07