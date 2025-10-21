Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 11:16
    Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита президента США Дональда Трампа в Будапешт.

    Как передает Report, об этом Сийярто сообщил в соцсетях.

    "Грядут серьезные дни, - отметил он.

    Ранее стало известно о том, что в Будапеште планируется проведение перегоров между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. 16 октября состоялся восьмой телефонный разговор между ними, и президенты договорились организовать новый саммит в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

    Siyarto Trampın Budapeştə səfərinə hazırlıq üçün Vaşinqtona gedib

