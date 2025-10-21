Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита президента США Дональда Трампа в Будапешт.

Как передает Report, об этом Сийярто сообщил в соцсетях.

"Грядут серьезные дни, - отметил он.

Ранее стало известно о том, что в Будапеште планируется проведение перегоров между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. 16 октября состоялся восьмой телефонный разговор между ними, и президенты договорились организовать новый саммит в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.