Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 11:16
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита президента США Дональда Трампа в Будапешт.
Как передает Report, об этом Сийярто сообщил в соцсетях.
"Грядут серьезные дни, - отметил он.
Ранее стало известно о том, что в Будапеште планируется проведение перегоров между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. 16 октября состоялся восьмой телефонный разговор между ними, и президенты договорились организовать новый саммит в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.
