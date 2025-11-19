Sikorski: Polşanın dəmir yolundakı partlayışa cavabı diplomatiya ilə məhdudlaşmayacaq
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 14:38
Polşa dəmir yolundakı partlayışla bağlı diplomatiyadan kənar tədbirlər görəcək.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski bildirib.
"Bu, təkcə təxribat aktı deyil, həm də dövlət terrorizmi aktı olub. Biz təkcə diplomatik tədbirlərlə kifayətlənməyəcəyik", - Sikorski qeyd edib.
O əlavə edib ki, qərar yaxın bir neçə gün ərzində qəbul ediləcək.
Daha əvvəl Polşa xüsusi xidmət orqanları Ukraynaya yardım daşınan dəmir yolunda noyabrın 16-da baş vermiş partlayışlarda Rusiyanın əli olduğunu bildirmişdi.
