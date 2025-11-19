Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Сикорский: Ответ Польши на взрыв железной дороги не ограничится дипломатией

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 14:25
    Сикорский: Ответ Польши на взрыв железной дороги не ограничится дипломатией

    Польша со взрывом на железной дороге примет меры, выходящие за рамки дипломатии.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    "Это был не только акт саботажа, но и акт государственного терроризма. Мы ответим не только дипломатическими мерами", - заявил Сикорский законодателям, добавив, что решение будет принято в ближайшие несколько дней.

    Ранее польские спецслужбы заявили о причастности России к произошедшим 16 ноября взрывам на железной дороге, через которую транспортируется помощь в Украину.

    Польша Украина Россия российско-украинская война взрыв на железной дороге Радослав Сикорский
    Sikorski: Polşanın dəmir yolundakı partlayışa cavabı diplomatiya ilə məhdudlaşmayacaq

    Последние новости

    15:38

    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Финансы
    15:31

    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    Здоровье
    15:31

    В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    15:25
    Фото

    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    15:23

    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:23

    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Энергетика
    15:23

    Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал Бедель

    В регионе
    15:21

    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    Происшествия
    15:15

    Военная делегация США обсудит в Украине завершение конфликта

    В регионе
    Лента новостей