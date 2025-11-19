Сикорский: Ответ Польши на взрыв железной дороги не ограничится дипломатией

Польша со взрывом на железной дороге примет меры, выходящие за рамки дипломатии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Это был не только акт саботажа, но и акт государственного терроризма. Мы ответим не только дипломатическими мерами", - заявил Сикорский законодателям, добавив, что решение будет принято в ближайшие несколько дней.

Ранее польские спецслужбы заявили о причастности России к произошедшим 16 ноября взрывам на железной дороге, через которую транспортируется помощь в Украину.